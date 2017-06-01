亂咬林心如霍建華沒領證 宋祖德下場曝光
大陸娛樂名嘴宋祖德近來連咬謝霆鋒、周星馳、劉德華等名人八卦聲名大噪，上月22日他以「霍建華與林心如竟然沒有領結婚證！」為題爆兩人沒結婚，在華心夫妻聯合發聲明後，他隨即龜縮道歉，然仍無法減當事人怒火，今(1日)北京海淀法院表示，針對宋祖德侵害華心兩人名譽一案，法院已正式受理。
被宋祖德亂咬沒領證後，霍建華與林心如便雙雙透過公司表示：「霍建華夫婦已於2016年依法辦理結婚手續」，並要求對方道歉，宋祖德隨即便表示，因不熟悉台灣結婚程序，「夫妻沒有結婚證是正常的。本人微博所寫霍建華林心如未領結婚證，表達方式不太嚴謹，向霍老師林老師致歉。」
今北京海淀法院官方微博發文，宣布因宋祖德發文侵權，而平台未盡審查義務，霍建華、林心如將宋祖德和微夢創科公司雙雙起訴至法院，而法院已正式受理這兩起案件，霍建華夫妻除了要求宋祖德公開致歉外，更須分別賠償兩人精神損失費50萬元人民幣（約220萬台幣）、經濟損失費100萬人民幣（約1700萬台幣），而粉絲也大讚法院做得好：「支持心如、華哥維權」、「造謠的有罪」。
(中時電子報)
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