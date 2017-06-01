車手首次犯案 員警上班途中查獲
台中市游姓詐騙集團車手，日前持集團交付的提款卡到太平區金融機構領款，因他首次犯案，擔心被發現，在領款時不斷左右張望、形跡可疑，被上班經過的太平分局員警林岳鵬發現，立即趨前盤查，順利逮獲游男。
警方指出，游男（20歲）是透過網路結識詐騙集團成員，被其輕鬆高獲利的話術洗腦，持上線成員交付之提款卡至太平區某金融機構提款。沒想到初次犯案就被上班的員警查獲，並在游男身上起獲犯案用的提款卡，依違反詐欺罪法辦，也讓游男直呼倒楣。
(中時)
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