慶生玩過頭，女士官被吊掛空中20分鐘

空軍439聯隊傳出今年3月官兵利用P-3C發動機的吊掛機，替女士官慶生玩過頭，其中3人因此遭懲處。（林和生攝）

預計於今年7月成軍的P-3C反潛機隊，卻被民眾爆料，空軍439聯隊第6修補大隊為替一名蔡姓女下士慶生，竟利用P-3C發動機的吊掛機，將人掛在半空中長達20分鐘，並朝臉部噴灑刮鬍膏，席間女士官不斷求助，旁人都無動於衷，軍方受訪時表示，已經懲處相關人員。

空軍439聯隊政戰主任林青輝坦言，事情發生在今年3月，經瞭解事發經過，確定整起事件已違反「國軍內部管理」及「國軍資通安全」等相關法令，針對參與慶生的3名士官兵，給予記過一次至申誡一次的行政懲處，並加強宣導，防止類似案件再次發生。

據了解，當天439聯隊第6修補大隊發動機修護分隊上完莒光課後，突然宣布著裝集合，並要求隊員輪流操作練習，當輪到生日的女士官操作時，有人突然從後方使用吊掛機將她吊起，席間蔡女不斷苦喊怕高，但所有人仍不予理會，甚至拿出預藏刮鬍泡往她臉上塗抹，整整吊掛20多分鐘，才將人放下。

照片顯示，對比蔡女曾雙手合十不斷求饒，一旁官兵反而笑得合不攏嘴，熟知內情的人士坦言，這次真的玩過火了，當事者事後也稍有動怒。昨日上午記者前往439聯隊詢問此事，部隊官兵透露，各單位均有聽聞，顯然早在內部傳開，但因為分署不同隊部，過程就不太清楚。

看過圖片的李姓民眾指出，這跟時下年輕人會玩的慶生方式大同小異，還目睹過更激烈的，不過事情發生在軍中，還有人用手機全程記錄，真的是不長眼，只能說軍紀渙散，是該有人為此負責。

(中時)