苗縣長徐耀昌致力縣政 對前瞻計畫不抱期待
苗栗縣議會定期會開議，縣長徐耀昌1日在施政報告中指出，苗栗不論在全台平均薪資、最新生育率及幸福感各方面，都顯示施政績效呈穩定成長。然而，對於全國矚目且爭議不休的前瞻計畫，他認為苗栗雖提出完善計畫，但大多落在特定區位，苗栗能夠爭取的空間有限。
縣議會第18屆第5次定期會1日開議，議長游忠鈿仍未報到，由副議長陳明朝主持，議程為縣長施政報告及提案報告，議員出席踴躍，也象徵地方民代對縣政的重視。
縣長徐耀昌表示，依勞動部勞工健保金新制提線概況統計，全台平均薪資高居第5名，最新生育率排名第4名，而世新民調有87.3％認同縣府推動觀光發展方向，76％民眾感到幸福，對去年施政滿意度也有7成以上。
對於8800億前瞻基礎建設，徐耀昌說，縣府4月積極評估後，統整188項計畫1520億計畫尋求支持，但中央對輕軌及綠能建設的4485億大致落在特定區位；還有水環境、數位建設和城鄉建設計畫200多億屬競爭型計畫，如以21縣市雨露均霑估算，苗栗縣能爭取到的資源顯然有一定限度。
儘管如此，徐耀昌仍提出償還5.6億積欠鄉鎮市公所的欠款，並擘劃縣政藍圖、提具交通建設、積極招商引資，以及提升生活機能等重要施政目標，發展休閒農業實施及農漁再生創新猷等目標，希望引領苗栗進入更宏觀的縣政領域。
(中時)
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