國人薪資凍漲公益不手軟 全家去年募款達2.5億
全家便利商店今天公布去年零錢捐觀察報告，發現國人薪資雖「凍漲」，但去年整體募款成長高達8成，加上協助地方政府救災捐款，累計高達2.5億元；而南部相對最樂善好施，北部則「有拜有捐有保庇」，以宮廟帶動愛心。
主計總處公布今年國人經常性薪資平均不到4萬元，成長緩慢，但根據全家內部統計，去年門市零錢捐、「FamiPort」小額捐款成果較前年成長8成！顯示儘管薪水沒有增加，但台灣人助人不手軟，隨手捐錢成為生活習慣。
全家進一步分析，發現中部人最愛用「FamiPort」做公益，可能因捐款方式簡單且不用手續費，獲年輕客群青睞。南部鄉親則最「海派」，去年零錢捐金額前10名門市有半數在南部；而北部捐款數目較高門市均於寺廟周邊。
去年「FamiPort」捐款榜首為彰化林森店，全家指出，店長平時積極經營社區關係、經常舉辦公益活動，養成附近居民固定做愛心習慣，店長也主動引導操作與選擇對象捐贈，用共同做公益方式經營顧客關係，形成良善循環。
此外，全家草屯佑民店有一名計程車運將，載客後經常到店內休息，結帳後零錢總全數投入零錢箱，曾單月累積超過2萬元，印證人心溫暖。
全家公共事務暨品牌溝通室部長林翠娟指出，去年零錢捐、小額捐款加上協助地方政府救災捐款，累積高達2.5億元，今年持續與19個團體合作，並首度與動保團體「防止虐待動物協會」合作， 多元捐款銜接各種社會需求。
今年全家合作公益團體涵蓋身心障礙、婦幼、長者，以及健康、動保等面向，包括唐氏症基金會、伊甸基金會、兒福聯盟、勵馨基金會、癌症希望基金會、台灣失智症協會、中華基督教救助協會、崔媽媽基金會、聯合勸募協會等。
(中時)
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