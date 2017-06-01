世桌賽》陳思羽連戰3場 單打挑戰小愛二世
2017年世界桌球錦標賽在德國杜塞道夫舉行，世界排名第7的台灣一姊鄭怡靜2比4爆冷不敵鮮少在國際賽亮相的中國選手木子，止於64強；順利闖進第三輪的陳思羽，將在今晚挑戰有「小愛二世」、世界排名第8的日本17歲超級新人平野美宇。
中華隊在經過激烈的第二輪競賽後，女單只剩下陳思羽闖進32強，男單全軍覆沒，男雙陳建安／廖振珽、女雙鄭怡靜／陳思羽、混雙莊智淵／陳思羽、陳建安／鄭怡靜等4組人馬闖進16強。
其中陳思羽最辛苦，今日將連戰3場，先在下午4點與莊智淵聯手迎戰中國選手方博／德國索雅的跨國組合。
陳思羽在混雙賽結束後將馬不停蹄地與老大姐鄭怡靜在女雙賽對上香港選手吳穎嵐／蘇慧音，然後在7點15分的女單賽再戰平野美宇，也就是說陳思羽將從下午4點開始連打超過4個小時，對於體力將是嚴苛考驗。
(中時電子報)
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