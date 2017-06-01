同志還要等多久？ 挺同婚：現在是最佳時機

「同志到底還要等多久？」同婚釋憲結果出爐，行政院成立專案小組，立法院也就攸關同婚的民法修正案召開朝野協商，但未達共識。挺同婚團體批評，距離草案初審通過已近半年，進度卻一再拖延，「現在就是最佳時機。」

根據同婚釋憲結果，行政院成立相關法制作業專案小組，由秘書長陳美玲擔任召集人，首次會議將於7日舉行；而立法院朝野協商，法務部與民進黨團總召柯建銘皆稱須待政院提出版本，不可能先行通過立委尤美女提案版本。

婚姻平權大平台批評，行政院7日才召開首次跨部會會議，但法務部面對協商，卻無法對同婚法案表態，且國民黨更無人出席，令人深感遺憾。立委段宜康也砲轟，立院通過初審將近半年，若照程序走，早就可以完成立法。

平台發言人鄧筑媛表示，無論政院有無版本，都應該積極討論修法進度，過去半年行政部門毫無動作，且回溯婚姻平權議題，並不是大法官釋憲後才開始，法務部2012年起，便至少做過3次委託專家學者研究與多次法規檢視。

她指出，法務部宣稱同婚影響數百項項法規，去年底又重啟審查認定涉及112部法律、356條法規，並發函要求各部會調查。但法務部至今未擬定任何具體版本，也遲遲無法提出修法意見，等同行政部門完全失去功能。

「現在就是最佳時機！」鄧筑媛強調，朝野協商再度體現政府、民代僅不斷研議，婚姻平權落實卻毫無進展。目前立院已有尤美女修法版本，各部會有意見可以提出修正動議，更聚焦也更有效率，而非全部從頭來過。

婚姻平權大平台呼籲政府加快腳步，不要再拖延。目前挺同婚團體內部仍持續討論中，醞釀透過更積極的遊說、倡議，推動立院在臨時會處理同婚議題，否則拖到下個會期以後，即將面臨2018年選舉壓力，恐增添更多變數。

此外，華文世界第一家女性主義書店「女書店」，今天宣布不敵長年虧損，將於7月1日熄燈，23年歷史畫上句點。平台表示，女書店堪稱台灣性別運動活歷史，性別平等運動腳步不會停下，而是代表網路科技取代傳統媒介。

(中時)