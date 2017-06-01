靈鷲山心道法師見教宗 打造「生命和平大學」

靈鷲山心道法師與教宗方濟各首度會晤。（靈鷲山提供）

靈鷲山心道法師與教宗方濟各首度會晤。（靈鷲山提供）

台灣靈鷲山佛教教團住持心道法師與天主教教宗方濟各（Pope Francis）東西方兩大宗教領袖，5月31日於梵諦岡首度會晤，兩人熱情握手致意，心道法師更邀請教宗一同聯結參與在緬甸臘戌的「生命和平大學」計劃，期盼透過跨宗教的結盟與合作，喚醒人類靈性覺醒，協助地球生態永續，以慈悲心搭起世界和平的橋梁。

教宗方濟各曾在2015年發表“Laudato Si”《願上主受讚頌》的通諭中，強調「我們共同的家園－地球，因為人類對她造成的傷害而處於危機中」，也詳細闡述他對「愛惜我們共同家園」的願景與行動計劃。心道法師秉持同樣的信念，對於亞西西聖方濟各的生平和教導方式，也有著深刻的啟發。

教宗倡議建立一個整體生態學，心道法師拜讀通諭後，深刻認同教宗對於全球性團結與對地球生態保護的理念，他支持教宗有關廣泛的環境危機及人類為破壞的根本因素的分析，特別是有關國際社會對話的需求，及生態教育、靈性和新的生活方式。心道法師呼籲世界所有的宗教共同合作處理這場危機，並再次強調地球上所有存在物之間的內在連結，就是他著作中經常提到的「多元共生、相依共存」。

31日早上，在教宗每週三公開接見各國信眾後，與心道法師首度會面。心道法師主動傳達「生命和平大學」的創建理念，並邀請教宗一同響應加入，帶領大眾一起為我們共同生存的地球盡一份心力。

31日會見教宗後，心道法師立即拜會樞機主教，邀請天主教一同加入「生命和平大學」計劃，心道法師向樞機主教表示，「生命和平大學主要是推動多元共生、相依共存的理念，地球的環境已經敗壞，現在是危機的時刻，在這樣的危機之下我們要團結各宗教來做『愛地球、愛和平』的使命，希望能夠與天主教一起連結，我們需要天主教的領導來推動這份愛地球的工作。」

為支持這一願景，心道法師將發起全球性運動，並在故鄉緬甸臘戌弄曼籌備創建「生命和平大學」，「愛地球，愛和平」是生命和平大學主要的宗旨，生態與和平是兩大主要指導方針，希望維繫人類生存的地球母親能夠永續生存，同時喚起人類能與萬物「多元共生、相依共存」，日前（28、29兩日）並於德國雷根斯堡與歐洲多國智庫學者共同探討大學課程結構，著手建構全球生態倫理規章、推動全球性相關組織的策略聯盟，以及未來的課程綱要，多元領域教授團的建制，學生入學的選定原則、語文等，希望培育關懷及思考創造執行力的教育傳承。

2017年11月，靈鷲山佛教教團也將與天主教梵諦岡宗座宗教交談委員會(PCID) 及天主教會台灣地區主教團，在靈鷲山共同主辦「第6屆佛教徒與基督徒對話國際研討會：佛教徒與基督徒並肩同行，走非暴力之路。」心道法師非常重視並期望能與教宗合作，共同探討如何實現共同的願景，解決全球重大的環境、社會和文化問題。

(中時)