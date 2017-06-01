周音喜上訴期間逃亡 法務部籲增保全羈押制度
中興紡織集團前負責人周音喜，利用提起上訴期間逃亡遭通緝，法務部今天下午發出新聞稿，嚴正呼籲應儘速修正刑事訴訟法增訂「保全羈押」制度，不應讓已判決有罪的被告利用法制漏洞接二連三逃匿，踐踏司法公信！
法務部新聞稿表示，近年來一再發生社會矚目案件之被告於發監執行前逃亡，多是因被告利用現行刑事訴訟法規定：宣判時被告無須到庭，故即便法院判處重刑，但因被告可以不到，法官無從於宣判同時審酌是否應當庭羈押或命令為其他替代處分。
換言之，法院於法庭宣示判決時，並不知道被告現在何處，以致無法確保後續上訴或執行程序之進行，另一方面，被告亦可於知悉判決結果後，藉由提起上訴、判決尚未確定期間，從容逃亡，此類案例已一再發生，司法公信屢遭嚴重打擊。
為解決此問題，法務部於去年6月間，參酌學者專家及德國、美國、日本等立法例，擬具於刑事訴訟法增訂「保全羈押」之修法建議並送請主管機關司法院參考，呼籲應儘速提案修法，更欣見司法院於今年2月對此正面回應，發布「從人民觀點推動有感司法改革」新聞稿，具體揭示：「為預防被告在審判階段或判決確定後逃亡，司法院將研修刑事訴訟法，使裁判之結果可確實實現，包括：宣示判決時被告應到庭聽判；非羈押中的被告經諭知死刑、無期徒刑或逾2年以上有期徒刑者，法院宣判時應啟動羈押審查程序」等。
對此法務部期待司法院依其宣示內容儘速提出修法草案，徹底阻絕被告逃亡之法制漏洞，重建我國司法公信。
(中時)
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