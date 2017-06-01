疑受憂鬱症所苦 男自焚身亡

警消封鎖現場。（葉書宏翻攝）

現場焦黑殘骸。（葉書宏翻攝）

患有憂鬱症65歲鄧姓男子今（1日）下午1時許，疑因久病厭世開車至新北市新店區民生路，他將車停放路旁後直接在旁自焚，民眾見狀嚇得報警處理，警消趕到時鄧男已明顯死亡，警消初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。

鄧男女兒向警方表示，父親長期受憂鬱症所苦，端午節前夕才與他詳談、開導，沒想到還是不敵病魔。

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(中時)