前瞻創5萬就業機會？國發會推估法令人傻眼

行政院長林全曾說前瞻計畫將創造4到5萬個就業機會。(本報資料照)

立委黃國昌在臉書上解密5萬個就業機會是如何推估出來的，質疑這方式簡單到令人不敢置信。(取自黃國昌臉書)

蔡英文政府推出前瞻基礎建設計畫，稱能創造4到5萬個就業機會，不過時代力量立委黃國昌解密5萬個就業機會的來由，推估方式簡單到令人不敢置信，並要求行政院應該明確予以更正。

前瞻計畫預計8年投入8800億元，行政院長林全曾公開表示這項計畫將帶動公民營企業投資達1.77兆元，並創造4到5萬個就業機會。

不過黃國昌在臉書上解密，國發會的推估方式竟然僅簡單的以「總經費先扣除15%的土地費用，然後20%-25%的工程經費用於人力」「營造業受僱員工平均每月薪資43,000元，每年領12個月」兩個假設條件，求得每年用在人事的費用為1100億乘上85%(總工程經費)再乘上20%-25%，再除以每個員工一年可領取43,000元乘上12，求得預計創造36,343到45,429個工作機會。

黃國昌批評，姑且不論這麼粗糙的推估方式是否準確，即使依此方式推估，目前行政院前瞻計畫核定本第359頁所表列依建設項目估計的平均就業機會，數字絕對是錯的，並要求行政院應該明確予以更正。

(中時電子報)