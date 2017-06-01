廟宇百年香爐失竊尋回 冥冥之中神明有保庇

路竹廟宇百年香爐失竊尋回。(郭韋綺翻攝)

竊賊偷香爐遭逮。(郭韋綺翻攝)

高雄路竹區洪氏祖厝供奉灶君神，廟內擁有百年歷史香爐遭人潛入偷走，警方獲報調閱沿線監視器追緝，說也神奇，不一會兒，畫面立即跳出2名騎乘輕機車男子經過，以車追人，查出車主曾以同樣手法犯下多起竊盗案。

警方傳喚吳嫌(67年次)、高嫌(64年次)2人到案，2嫌起初矢口否認，見警方攤開證據，自知難逃法網，當場認了，百年歷史香爐遭竊順利尋回，只能說神明有保佑。

(中時)