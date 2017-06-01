二崙鄉百慕達 行經交叉路口突失方向感

二崙鄉民生路、裕民路交岔處因視差的緣故，會令人突然失去方向感，不知自己正開在哪條路（周麗蘭攝）

縣議員李明哲（左六）召集各單位會勘，員警也坦言該路口有迷失感（周麗蘭攝）

二崙鄉民生路、裕民路交岔處剪刀口超過120度，是一個超迷失的大路口，車開到交岔路口時會突然恍神，失去方向感，十幾年來不斷發生車禍，最近又發生對撞造成一人死亡，縣議員李明哲今日召集各單位現勘，員警表示這個路口確實有「迷失感」。

這兩條路是二崙鄉三和村、湳仔村民進入市區主要通道，路幅原本不大，用路人相安無事，拓寬後，交岔口變長變寬，經常發生追撞、擦撞。

上月又發生貨車與休旅車對撞車禍，造成一死兩傷，載孫子補習的七十五歲阿公身亡，國三孫子雙腿全斷，休旅車駕駛肋骨斷。

縣議員李明哲今天上午召集縣縣府工務處、警局交通隊、西螺分局、二崙分駐所、現地勘查，三和村長李宏隆、湳仔村長廖世恭、崙西村長廖本焜、崙西社區理事長廖進福都到場關切。

村長李宏隆表示，這兩條路是鄉間民眾進入市區買菜、洽公路線，該處並非垂直十字路口，而是斜交，到達叉路口時會覺得前方三路口都是直行而猶豫。

李宏隆說，因一秒鐘的猶豫發生追撞事故不少，貨車撞樹、轎車與機車追撞都有，死亡車禍較少但都斷手斷腳。

李明哲表示，這個危險剪刀口像是二崙的百慕達，路過交叉口時會突然不知前方在哪而停頓，鄉親反應有解決的急迫性。

西螺分局指出，該路口確實有種「迷失感」，瞬間恍神不知自己開在哪條路。

李明哲表示，勘查後決議增設三向號誌，設置槽化線使路口變小，延長道路邊線，增加指示標誌，簡化太密集的電線桿，居民配合修剪樹木，同時在村民大會與老人會加強宣導經過該路口千萬要小心。

(中時)