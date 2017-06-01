違反規定造成勞工熱危害 最高處30萬元罰鍰
北市勞動檢查處宣布自6月1日起啟動「高溫室外作業勞動檢查」，期能透過加強檢查，督促雇主重視並遵守熱危害預防措施，以提供勞工安全舒適的工作環境，避免職業災害發生，違反規定造成勞工因此發生熱危害疾病，最高可處30萬元罰鍰。
隨著全球氣候暖化，每年夏季氣溫屢創新高，端午節過後更宣告炎夏正式來臨，台北市因盆地地形及都市熱島效應相乘作用，往往是全台氣象觀測結果氣溫最高的地區，高濕、高溫的環境對夏日戶外作業勞工更是體能、健康的嚴峻挑戰。
勞動局長賴香伶呼籲，盛夏來臨戶外作業勞工遭受熱危害傷害機率大增，在高氣溫環境進行作業，除容易發生熱疾病之外，高濕高熱的環境也容易讓作業勞工心浮氣躁、分心、體力消耗更快，甚或發生感電、墜落等職業災害。為保障作業勞工安全。
營造業、道路舉牌、廣告招牌吊掛、園藝、道路作業等人員是常見的戶外高溫作業工作者，為避免熱危害及熱中暑、熱衰竭、熱痙攣、脫水發生，勞動局呼籲雇主及勞工朋友於從事戶外高溫作業時應依職業安全衛生設施規則第324條之6規定視天候採取危害預防措施，降低作業場所之溫度、提供陰涼之休息場所、提供適當之飲料或食鹽水、調整作業時間、增加作業場所巡視之頻率、實施健康管理及適當安排工作、留意勞工作業前及作業中健康狀況、實施勞工熱疾病預防相關教育宣導、建立緊急醫療、通報及應變處理機制。
勞動局指出，若違反規定造成勞工因此發生熱危害疾病，將被處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。
(中時)
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