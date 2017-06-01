警半夜抬病婦走田埂 200米耗時15分鐘

大甲警分局員警蔡賢德與消防員合力用擔架搬運劉婦，走在窄窄的水溝邊及泥濘的田埂上十分難行。（陳淑娥翻攝）

大甲警分局員警蔡賢德用擔架搬運劉婦，不畏半夜田埂路難走，一心只想救人。（陳淑娥攝）

務農的劉婦每天都到田裡工作，25日早上騎機車出門後至天黑未歸，家屬撥打手機皆無人接聽且遍尋不著，擔心有高血壓病史的母親恐生意外，26日凌晨1時許趕緊報警。

根據劉婦手機定位，警員蔡賢德、陳炳憲陪同家屬於文曲路283巷弄，發現劉婦機車但卻不見人影，由於放眼望去一片稻田且無路燈，大家持手電筒立即分散找人，驚見劉婦倒臥在田裡，身體虛弱呈現脫水狀已無法行動。劉婦表示，中午欲返家時突頭暈不支倒地，醒來時，發覺右手及右腳發麻無法動作，不知道自己躺在這裡逾10小時。

蔡賢德與消防人員半夜合力用擔架搬運劉婦，走在窄窄的水溝邊及泥濘的田埂上，沒有著力點多次險些滑倒，蔡員表示，自己走在前頭開路，但卻背對前方致時不時轉頭看，由於路真的不好走，200公尺的路程耗時15分鐘，氣喘吁吁的他中途休息5、6次，不過，當時不覺得累，一心只想趕快將劉婦抬出田間送上救護車，也獲得了家屬的肯定及感謝。

(中時)