800年年輪揭密 聖嬰恐使春旱惡化增秋颱

正在鑽取樹芯標本的地質系沈川洲教授。（台大提供）

樹芯標本。（台大提供）

鑽取樹芯標本之取樣。（台大提供）

生長超過千年的臺灣檜木。（台大提供）

台大地質科學系特聘教授沈川洲十年磨一劍，研究大雪山年輪818年間的變化，發現中太平洋型聖嬰現象受人為影響，恐改變台灣降雨型態，導致春旱惡化、秋颱增加。研究成果榮登國際著名《自然通訊》期刊。

台大參與國際近代氣候研究，利用台灣大雪山紅檜樹輪中纖維素的氧同位素紀錄，重建「中太平洋型聖嬰」818年間歷史。研究發現自1990年以來，中太平洋型聖嬰振盪幅度與強度為近8世紀最明顯時期，造成台灣春雨減少。

研究結果也指出，中太平洋持續異常高溫，也改變夏、秋季太平洋颱風的生成與路徑，對台灣造成威脅；加上人為的大氣溫室氣體濃度升高，未來台灣夏、秋季降雨可能更趨猛烈，我國需要更加強防災與救災的應變對策。

沈川洲表示，聖嬰現象造成全球災難，例如印尼與澳洲北部乾旱、火災，智利、秘魯豪雨肆虐，對台灣氣候影響則以「中太平洋型聖嬰」較大。研究團隊自2008年起在大雪山鑽取共計29棵紅檜樹芯標本，分析樹輪纖維素的氧同位素紀錄，重建1190到2007年間、長達8世紀的中太平洋海水表面溫度變化。

他指出，樹輪紀錄顯示，近20年中太平洋海水表面溫度顯著升高，聖嬰為近8世紀強度最明顯、振盪幅度最激烈，原因可能為人類大量使用化石能源，造成數十年間溫室氣體含量不斷上升，中太平洋海水表面溫度升高所致。

沈川洲說，大氣二氧化碳濃度從工業革命前的百萬分之280，至2015年已超過百萬分之400，創下300萬年新高。如果氣候模式不變，未來中太平洋型聖嬰受人為影響恐再加劇，導致台灣春雨持續減少、秋颱相對增加。

台大指出，研究成果由科技部卓越領航、台大前瞻計畫資助完成，主要參與人員有西安地球環境研究所研究員劉禹、亞特蘭大喬治亞理工學院教授Kim Cobb，以及香港、日本、瑞典等總計11個團隊，成果榮登《自然通訊》期刊。

(中時)