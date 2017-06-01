50公分巴黎鐵塔麵包超吸睛 畢展添亮點

50公分高巴黎鐵塔造型麵包，擺放在畢業展的門面超吸睛，展現麵包工藝的藝術美感。（陳淑娥攝）

弘光科大食品科技系烘焙組學生畢展，做出美味的麵包令人垂涎三尺。（陳淑娥攝）

畢業季來臨，許多學校紛紛祭出成果展檢視在校所學，弘光科技大學食品科技系學生發揮巧思，製作法國著名的50公分高巴黎鐵塔造型麵包，擺放在畢業展的門面超吸睛，組員表示，「希望展現麵包工藝的藝術美感。」

烘焙組首次成果展分成西點蛋糕組、德國麵包組、歐式麵包組、法國麵包組、藝術麵包組及裹油類組等6組，50名學生一早進烘焙教室準備，有人把九層塔打成汁加入法國麵包，可謂創意十足。總指導老師楊智偉說，學生表現優秀，一半考取乙級證照，不少人還沒畢業已經被烘焙業者網羅。

藝術麵包組的巴黎鐵塔造型麵包，由9位學生合作製作完成鐵塔、時鐘及裝飾品整個作品，組員邱名彬說，「藝術麵包屬擺飾類，口感不適合食用，他們以麥的原色來呈現，希望展現麵包工藝的藝術美感。」歐式麵包組製作紅茶葡萄蔓越莓、鄉村核桃乳酪等經典歐式麵包，組員謝慈茵指出，「把經典產品做好，才能進行更多元的運用。」

食科系主任柯耀筆表示，該系是全國第一所科系，學生可以用畢業證書報考食品技師的相關科系，學生不僅在課堂上學到烘焙上的技術，也學到相關食品理論，在技術與理論上並重，讓學生在畢業後更具競爭力，藉由烘焙的成果展，也可以檢視學生的技能。

(中時)