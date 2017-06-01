紅面番鴨大盜 監視器露餡成階下囚

紅面番鴨大盜蔡嫌。(許素惠翻攝)

紅面番鴨市價俏，每台斤300多元，家住虎尾鎮詹姓及蔡姓嫌犯覬覦大埤鄉一處鴨寮內隻隻肥碩的紅番鴨，趁機偷抓了100餘隻，飼主發現在短少報警，警方調閱周邊路口監視器查看，通知二嫌到案說明，二嫌還企圖狡辯，經出示監視畫面始坦承不諱，依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時)