長假旅行後體重飆升？4吃法享樂不發胖
旅行後默默增加的體重，是許多人放完長假不想面對的殘酷現實，尤其是前往美食旅遊地度假，更是不能錯過各式美味祭祭五臟廟。究竟，有沒有什麼方法可以享樂又不發胖？有旅遊網站就建議4吃法，讓吃貨玩家旅途吃得盡興。
出遊享樂不變胖，從飛機餐開始！由於人的味覺敏感度在高空狀態會降低，使得乘客總覺得飛機食物美味度不夠，但與其勉強自己吃下肚，大家還有另外一項選擇。旅遊網站Skyscanner指出，一般航空公司都會免費為客人提供低熱量餐，能在航班出發前24小時預訂，提供以低脂高纖食物如瘦肉、魚肉、低脂乳類製品等為主，減少煎炸、油及糖等調味。
當然，多吃蔬果、每日最少8杯水也是避免旅途發胖方法，尤其出遊容易纖維不足，可每日到當地便利店、超市購買香蕉或蘋果，有助預防便秘問題；而前往熱帶地區更要多攝取水份，但留意避免喝咖啡、果汁、珍珠奶茶、汽水等含糖高熱量飲料。
此外，三餐食量如何分配也是影響體重的因素，建議早、午餐先多吃，晚餐改選擇清淡輕食，盡量不吃澱粉；若真的忍受不了美食的誘惑，可和朋友分享食物，減少熱量攝取，既享樂又不讓體重直線飆升。
(中時電子報)
文章來源：skyscanner
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