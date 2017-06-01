統一獅打擊率墊底 球團開除外籍打擊教練

統一獅今決定撤換外籍打擊教練史普曼。(中央社資料照)

今年季初統一獅請來外籍打擊教練史普曼(Bill Springman)，不過開季至今球隊團體打擊成績不佳，各項打擊成績，幾乎都在4隊之中排名墊底，今球團作出決定，即日起解聘史普曼，由原二軍打擊教練劉育辰擔任。

統一獅今年至今，打擊率2成66、團隊安打數421支，都在四隊排名最後，被三振數更高達357次，是四隊最多，打擊不振成為球團戰績沒有起色的原因之一，所以球團與教練團討論後，確定更換外籍打擊教練史普曼。

而一軍打擊教練將由二軍打擊教練劉育辰擔任一職，原二軍打擊教練由二軍總教練許峰賓兼任，而周廣勝也將正式退休轉任二軍守備教練一職。

(中時電子報)