為何飛機座椅大多沒對齊窗戶？
常坐飛機的旅人是否曾有疑惑，為何機上座椅與窗戶大多不對齊？想要完整欣賞風景，身體都要稍稍向前彎，或刻意將視線往後移，才能對準窗戶。《商業內幕》（BUSINESS INSIDER）發布影片，揭露飛機椅子、窗戶不對齊的真相。
影片指出，飛機廠商在設計時，大多傾向將飛機與窗戶對齊，但最終的決定權，還是落在航空公司上。為了賺取更多收入，航空公司目標是「盡可能乘載更多旅客」，在調小間距、塞入椅子後，座椅與窗戶當然無法對齊。
在航空公司利益最大化的目標下，座椅寬度、腳部活動空間逐年減少，影片指出，1975年腳部活動空間平均為35英寸（88.9cm），2015年減少至31英寸（78.74cm）；座椅平均寬度於1975年為18英寸（45.72cm），2015年縮短為（40.64cm）。
(中時電子報)
文章來源：Business Insider
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