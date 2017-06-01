日本施行酒稅修正法 啤酒漲幅歷年最大

日本政府去年5月通過立法的酒稅修正法和酒類業工會法1日正式施行，預估啤酒漲價的幅度是史上最大的一次。（資料照）

日本政府去年5月通過立法的酒稅修正法和酒類業工會法1日正式施行，國稅廳也開始管制酒品的低價拋售。日本各超市等的啤酒售價1日起大幅上漲，預估啤酒漲價的幅度是史上最大的一次。

《日本經濟新聞》報導，此法對啤酒廠商而言可以改善收益，但相對的也可能讓消費者遠離啤酒，啤酒相關個股也難逃調整的局面，對投資人而言成為頭痛的問題。

日本國稅廳要求零售業以高於原價的價格銷售啤酒，零售業者降價促銷時，啤酒廠商發放銷售獎金的標準也變得嚴格。量販店若是違反規定，除了公布公司名稱外，還將取消其酒品銷售執照等，施以嚴厲的處分。

日本超市等業者已相繼調漲啤酒價格，一般預測，可能比5月漲1至2成。總務省的零售物價統計調查指出，1950年以來，東京都23區的啤酒零售價最高是1973年，當時較前1年漲價14.3%；這次若漲1至2成，可能是有史以來漲幅最大的一次。

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(中時)