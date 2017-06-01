親子度假首選 北海道暑假優惠

北海道富良野花田。（圖／雄獅旅遊提供）

富良野花田。（圖／雄獅旅遊提供）

北海道洞爺湖花火節。（圖／雄獅旅遊提供）

暑假即將來臨，許多爸媽都會利用長假機會帶小朋友出國玩，又以短程旅遊、距離較近的日本深受台人喜愛！但盛夏時節，不只出遊人潮多、氣候更是悶熱難耐，若想衝日本、又能涼快一夏，就去北海道！

北海道因緯度較高，氣候相較其它地區沁爽宜人，堪稱避暑聖地之一，加上飛往北海道航班增加，台灣民眾暢遊北海道更加便利。雄獅旅遊看準北海道旅遊觀光熱潮，特別推出一系列暑假出發、針對親子、家庭出遊、自由行主打優惠，小孩最高享半價、揪團省很大，團費超低折扣價，現在報名付訂最高再折1,250元，並獨家安排觀賞北海道夏季燈祭祭典與露營派對團型，讓你這個暑假爽玩北海道，驚艷一夏！

根據觀光局統計，2016年台灣民眾前往日本旅遊高達429萬人次，佔去年出國總人數的29.4%，相當於每三人就有一人赴日旅遊，顯見台灣民眾對日本旅遊的熱愛，其中，又以東京、大阪、名古屋、北海道札幌及福岡等最為熱門。

而北海道因為四季景色分明，像是每年六月下旬開始綻放的北海道富良野薰衣草季節，適逢暑假開端，往往吸引大批旅客前往，加上飛往北海道航班增加、廉航投入戰場，以及日幣持續下修影響，更為北海道觀光注入一波觀光熱潮。

雄獅旅遊瞄準暑假親子出遊旺季，特別針對北海道團型主打折扣，包括：北海道薰衣草六大體驗、特別安排欣賞洞爺湖浪漫花火、薰衣草冰淇淋與哈密瓜吃到飽五日遊，小孩不佔床最高優惠半價，輕鬆完成孩子歡樂的童年時光；夏日花戀北海道富良野花田五日，家族旅遊、親朋好友結伴揪團享優惠，不只團費釋出超低折扣價，即日起至6月底前報名付訂，每人團費最高還可折扣1,250元；市場獨家包裝、大小朋友都喜歡的夏日海外露營主題趴，享受北海道絕美星空BBQ派對、啤酒無限暢飲五日遊。

此外，還有市場獨家安排、阿寒湖遊覽船觀賞北海道夏季燈祭五日，下訂行程就送搭乘熱氣球（如遇天候狀況或不可抗力因素無法搭乘，即送每人一份十勝地產滋養護手乳或十勝川溫泉保養品），一家暢遊北海道刻劃旅遊精采回憶！

暑假全家出遊旅費可不小，想在旅遊旺季精打細算，絕對不能錯過雄獅旅遊推出的北海道暑假專案，不只親子出遊享小孩半價好康、還有揪團優惠折扣，另外，團體自由行同樣省很大，保證入住溫泉飯店五日，最低只要24900元起，還贈送wi-fi行動上網分享器三日免費券，讓你輕鬆上網不卡卡！想帶全家去度假、遛小孩，就到雄獅旅遊挖寶去！

(中時)