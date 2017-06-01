韓國三千浦工業高校　今到成功工商參訪

汽車科則教授韓國師生機車底盤及電路調整、保養、檢查等實習項目。（校方提供）

韓國三千浦工業高校107名師生到桃園市龜山區成功工商參訪。（校方提供）

韓國三千浦工業高校107名師生，今天上午到桃園市龜山區成功工商參訪，成功工商校長鄒紹騰表示，學校致力推廣國際化，日前才接待80多位印尼中學校長、老師到校進行教育交流，5月份則至首爾辦理韓國教育旅行，今天則是邀請韓國三千浦工業高校參訪。

韓國師生在成功工商資訊科參訪閃光號誌電路板插件習作，校內汽車科則教授機車底盤及電路調整、保養、檢查等實習項目，最後還有機械科，帶著韓國師生實作輪型機器人組裝，其中機器人的外殼還事先用雷射雕刻機切割零件，以電力馬達做動力來源搭載單晶片智慧控制器，成品使用手機就可遙控，也讓韓國學生嘖嘖稱奇。

鄒紹騰表示，成功工商今年更將招收包括越南、緬甸印尼及馬來西亞等國僑生至校就讀，運用這些教育交流機會，讓全校師生可以透過國際交流，不用靠著讀書，就能接觸多元文化擴展視野。

(中時)