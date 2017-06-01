女童軍節 愛蘭國小身障體驗
南投縣府主辦慶祝「六一女童軍節暨身心障礙學生融合體驗營」，為讓童軍體會助人的真諦，特別與脊髓損傷協會合作，讓童軍體驗自推輪椅、搭福祉車等殘障人士的日常生活，希望他們日行一善能夠有更多的同理心。
6月1日是女童軍節，每年南投縣各級學校輪流舉辦營隊活動，今年在愛蘭國小登場，特別為特殊教育學生辦理女童軍融合體驗營活動，讓身心障礙學生與國中小女童軍融合一起同樂，並分享學習的經驗，南投縣脊髓損傷協會準備了輪椅及電動輪椅、福祉車，讓參與學員認知身障人士平日生活有多麼不便。
模擬自身是身障人士，女童軍們吃力的推動輪椅，通過設置的三角椎障礙或爬坡，操控電動輪椅，感受身障人士的不便，在志工的協助下，推動輪椅上福祉車的升降梯，體驗身障人士上、下車的害怕感受，女童軍們小心翼翼，深怕從輪椅上跌倒，表示自己只是體驗一個早上的不便，而身障人士要面對的是每日的挑戰，讓人由衷的佩服與不捨。
南投縣教育處指出，童軍教育的核心是「做中學、學中做」，日行一善、同理弱勢，是一種全人格的生活教育，補充學校教育和家庭教育的不足，女童軍精神與團隊合作會讓生命更加豐富，經過一整天的體驗營活動，讓女童軍學生與特教學生相互學習與融合，進而獲得不同的生命體驗，並達成關懷，助人，服務的宗旨。
(中時)
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