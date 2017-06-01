雲林豐岡村建新豬場 居民到縣議會陳情反對

大埤鄉豐岡村新設養豬場，附近居民連署反對。（周麗蘭攝）

大埤鄉豐岡村將新設養豬場，村民前往縣議會陳情，堅決反對設置。

養豬業者在大埤鄉豐岡村埔姜崙段向縣府申請設置養豬場，計畫飼養800頭母豬繁殖仔豬，已獲縣農業處容許設置，仍未獲大埤鄉公所核發建築執照，但已進行填土整地、地基施設、廢污水處理池和排放管路設置。

附近農舍居民與豐岡村民惶恐養豬場設置後有廢污水問題和豬屎味汙染，影響生活品質群起反對，已有140位村民連署陳情，前往縣議會陳情。

豐岡村民質疑該村屬地層下陷區，養豬場附近並無自來水管路，豬舍清洗用水和廢污水排放問題，恐難妥善處理，要求縣府撤銷畜牧許可和容許使用證明，同時希望大埤鄉公所駁回建築執照申請。

(中時)