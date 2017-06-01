阿娘喂！檳榔汁吐到賓士車軟腿就此戒了

海伯示範以橄欖代替檳榔，呼籲吃檳榔朋友趁早戒除，別給自己找理由，要戒就從今天開始。（吳敏菁攝）

彰基醫院禁菸節前夕舉辦「健康要贏‧反菸拒檳酒」衛教宣導活動。（吳敏菁攝）

化基督教醫院期望設計闖關活動，宣導拒菸、反檳、節酒，民眾踴躍參與。（吳敏菁攝）

吃檳榔的害處大家都知道，有人就是戒不了！73歲血癌病友海伯今天受彰基之邀，現身說法，過去是公車司機，習慣嚼檳榔提神，一天非得吃上30幾顆，明知形象不好，卻戒不斷，直到有搖車窗吐檳榔汁噴到賓士車，霎時天旋地轉「我...這聲恐怕要被扁！」從此戒了檳榔。

海伯說，呸！瀟灑的亂吐一口檳榔汁，被狠瞪好幾眼，還好對方竟沒追究，但「逃過一劫」，心臟已經嚇得砰砰跳，再吐下去，恐怕出亂子，這才決心戒掉檳榔，嘴饞就以口香糖、咖啡、茶葉等，做替代品。

但難擋癮頭，誤打誤撞花了150元買2包橄欖，覺得口感、味道好，成功戒斷，後來朋友每每請吃檳榔時，海伯就說，「給我1000元，我才會吃！」朋友不傻、更沒那麼海，漸漸地就不再找他吃檳榔了。

海伯說，親戚、朋友有人吃檳榔得口腔癌，呼籲趁早戒了，現在醫院都有免費戒檳榔服務，千萬不要等到生病才後悔莫及，別給自己找理由，要戒就從今天開始。

彰基副院長周志中說，研究顯示，酗酒者罹患口腔癌機率是一般人10倍、抽菸18倍、嚼檳榔28倍；若菸檳酒來者不拒，口腔癌罹患更是高達一般人123倍。

彰化基督教醫院副院長陳穆寬則指出，吸菸及曾嚼檳榔的民眾，透過每兩年一次免費口腔癌篩檢，可以減少晚期口腔癌達21％、減少口腔癌死亡風險達26％，成效顯著且視診過程簡單方便。

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(中時)