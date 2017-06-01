桌球》涉賭風波愈演愈烈 孔令輝可能引咎辭職

大陸女子桌球隊主教練孔令輝。（新華社資料照片）

中國大陸女子桌球隊教練孔令輝日前驚爆傳出積欠新加坡賭場千萬元，雖然孔令輝極力否認，但此事件卻愈演愈烈，1日《廣州日報》報導，被停職的孔令輝已從德國返中，甚至有可能在龐大壓力下引咎辭職。

孔令輝針對涉賭一事表示，「我並沒有向賭場借錢，但的確曾經踏進賭場。」不論孔令輝有沒有賭錢，他都犯了大忌，尤其是中國大陸桌球隊教練團先前才洗盤過，剛敲定新的領導階層，沒想到卻在風聲鶴唳之際傳出曾獲得「大滿貫」頭銜的孔令輝進出賭場，因此難逃被整肅的命運。

消息曝光後，中國大陸體育總局罕見的在官方網站上表示，「體育總局堅決反對，並將嚴肅查處各種違背職業道德與違法違紀的行為，採取零容忍態度，發現一起查處一起。」

(中時電子報)