MLB》最狂五月天 太空人6轟7連勝
隊史最狂五月天，太空人今天以單場6轟、17比6痛宰雙城並完成3連戰「橫掃」，在五月的最後一天畫下完美句點。太空人這個五月拿下平隊史單月紀錄的22勝，攻下40分則創下隊史新猷。
「大部分得益於我們的進攻大爆發，」太空人今天19安、得17分都創該隊本季新高，教頭辛區（A.J. Hinch）說：「我們每一局的打擊都非常好，處於最佳狀況。今天我們幾乎什麼都做到了，破壞力很大，特別是全壘打，每局都給對手壓力。」
明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）1局上以兩分炮替太空人的煙火秀揭開序幕，史普林格（George Springer）則在5、7局連續開轟，特別是地2轟飛了473呎，是太空人本季飛行距離最遠的全壘打。
「我的老天鵝啊，我跟他（史普林格）說：『你真的嚇到我了！』」柯瑞亞說：「這輩子我從沒看過球被打得這麼紮實！」
其實雙城今役也敲了3轟，特別是捕手卡斯楚（Jason Castro ）在6局下敲出兩分炮後，追成5比6一度緊張。不過在史普林格的大號全壘打帶領下，太空人7局上一舉擊潰雙城牛棚，狂攻6分，也讓勝負就此底定。
「今天很特別，」太空人今天唯一敲出雙響炮的史普林格說：「一棒接一棒，這種大爆發是我以前從沒見過的，希望我們可以保持這個態勢。」經過瘋狂的五月天，太空人戰績36勝16敗，仍是全大聯盟最佳。
(中時電子報)
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