衝著北韓與伊朗 美攔截飛彈測試將成常態
美國首度成功進行洲際彈道飛彈攔截測試後，飛彈防禦署（Missile Defense Agency）署長海軍中將敘林（Jim Syring）詳述相關計畫，表示不僅為了眼前，也為了將來，會繼續挑戰國土飛彈防禦系統，以確保準備好因應來自北韓與伊朗的威脅。
據《防務新聞》（Defense News）5月31日報導，美國國防部官員說，北韓接二連三的飛彈試射顯示，它的戰力與日俱增，而針對那些潛在的飛彈威脅，進行陸基中段防禦（GMD）系統測試是有必要的。
敘林透露，美國飛彈防禦署打算在2018年大概8、9月時，進行更富挑戰性的陸基中段防禦系統測試。
他指出，2018年的測試目標與今年的洲際彈道飛彈類似，有同樣的射程與速度，但屆時他們將動用兩枚陸基中段防禦飛彈加以攔截。
敘林說，在測試中動用兩枚攔截飛彈，模擬了實戰中通常會發射雙飛彈，一枚打擊目標，另一枚預備在首枚飛彈失敗，仍能繼續執行打擊任務，以確保除去目標的做法。
敘林指出，儘管周二的測試證明，直到2020年，陸基中段防禦系統都能協助美國有效克服威脅，但進行新測試，是要重新設計攔截飛彈上的擊殺載具，以提高因應千變萬化威脅的效能與可靠性。
他說，重新設計的擊殺載具將在2019年底測試。
此外，從2018年會計年度開始，飛彈防禦署將提撥經費，開始研發多目標擊殺載具（Multi-Object Kill Vehicle，MOKV），預計2025年將完成。
而早在2015年8月時，美國飛彈防禦署便提撥970萬美元（近3億台幣），委託國防承包商雷神（Raytheon），洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與波音（Boeing）著手設計擊殺載具，只要發射一枚攔截飛彈，就能除去多彈頭飛彈。
(中時電子報)
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