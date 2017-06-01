酒駕犯前案未了 男子5度酒後騎車被逮
酒駕慣犯賴男日前正午時分騎乘機車搖搖晃晃，行經神岡區三社東路，遭巡邏員警攔下，賴一停車就對警說「把我抓去關好了！」員警聞到酒味，經酒測果然超標。賴無法抵賴，向警方坦承，剛剛工作時有喝啤酒解渴。賴之前酒駕被判易服勞役，還有許多時數未完成，他還使出苦肉計哀求警方放他一馬，但員警不為所動，最後以公共危險罪送辦。
台中市交通大隊第三中隊警員詹宗穎、吳幸娟，上月29日中午12時許，巡邏行經神岡區三社東路，見一名男子騎士機車行進間左搖右晃，而且後照鏡毀損，警方深覺可疑，加速上前攔查，不料機車騎士竟激動表示「把我抓去關好了！」
警方聞到一股酒味，當下直覺該男有飲酒，經實施酒測，檢測值達0.58MG/L，超過法定標準值。警方詢問，男子才坦承，上午在大熱天下工作，喝了一瓶啤酒消暑，拜託警方放過他一次，下午休息半天，讓他可以離開去服勞役。
警方調查，62歲賴男平時在工地擔任臨時工， 之前有4次酒駕紀錄，因繳不出罰款，遭判易服勞役；當時賴男下午休息，心理掛念還有勞動時數未完成，想到豐原分局報到，快點將時數完成，不料半路又被警方抓到酒後駕車。
賴男打悲情牌求情，員警笑說「就算沒有被我們攔下來，你酒後騎車進警局，也是難逃法網啦！」當場將賴男上銬，依公共危險罪現行犯逮捕，帶回隊部送辦。
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(中時)
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