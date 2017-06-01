2G升4G送衛生紙 婦疑有詐交給員警拆
中華電信以送衛生紙逼出7萬2G用戶，升級為4G，但有警覺心很高的老婦收到衛生紙包裹時，懷疑有詐(炸)，連拆都不敢拆，將整箱包裹抱到派出所。
員警查看發現紙箱上寫著「此為中華電信2G升4G的贈品」，於是撥打中華電信的客服詢問是否有這樣的方案，經了解確認為真，當場打開包裹，內有兩大串衛生紙，老婦才安心地搬回家。
員警並讚許老婦作為非常正確，只要遇到了疑似詐騙的狀況，就立即向派出所或撥打165專線尋求協助，以免財產受到詐騙。
(中時)
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