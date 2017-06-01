學生證自己設計！嶺東科大徵件獲熱烈回響
自己的學生證自己做！為提升學生使用學生證的意願，嶺東科技大學首辦「學生設計學生證徵選競賽」，在校內掀起風潮，吸引許多學生投稿，學生們發揮創意、將設計理念融入新一代學生正中，最後評選出前3名，將可獲得獎金1萬元。
校方指出，最近正計畫重新設計多功能學生證之際，多名老師認為，學生既然有設計能力，翻轉思維，何不讓他們自己設計自己的學生證，藉此也可讓學生更喜歡帶著學生證、更願意使用學生證，才決定舉辦競賽。
學生證創意徵選活動日前展開，在校內引發熱烈回響，最後共有193件作品參賽，評審團逐一審查，最後由視傳系學生林柏璿奪下第一名，他興奮表示，能在那麼多作品中勝出，感覺很興奮，未來會更愛惜新的學生證。
評審團則表示，從參賽作品中可發現學生豐富的創意、具專業水準的設計，令人驚豔！
嶺東科大校長趙志揚說，未來將持續投入更多資源，培育同學具有創意、創新動能與內化應用設計能力，如同嶄新亮眼的新學生證一樣，成為新一代優秀職場人才。
(中時)
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