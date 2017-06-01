香蕉過剩 柯P允諾世大運幫忙促銷

台北市長柯文哲今赴議會總質詢備詢，議員王威中指出，農糧署已預告，今年香蕉生產過剩，價格大崩盤，8月就要舉辦世大運，建議柯把香蕉列為指定水果，幫忙促銷。柯大方說「可以」，還與世大運吉祥物熊讚一起剝香蕉合影，笑稱把香蕉拿下去，首長每人發一根。

王威中表示，今年香蕉生產過剩，剛好北市要舉辦世大運，對很多運動員來說，很需要香蕉補充體力，希望柯文哲幫忙促銷，幫助蕉農度過危機。

柯文哲回應「可以啊」，選手村本來就要採買香蕉，可以幫忙。隨後王威中找來熊讚上台合影，柯要幕僚把香蕉收好，拿去發給首長，不過由於柯曾說「只出得起香蕉，就只請得起猴子」，王威中立刻阻止幕僚發香蕉，以免被說出香蕉只能請猴子，對此柯大笑不已。

(中時)