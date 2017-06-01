龍華科大創意市集 花樣百出
龍華科技大學為促進師生與業界跨領域交流，規劃「藝起‧創意市集」提供創作展示空間，並號召校內近20個學生創意攤位，與校外攤商一同參加。
例如觀光系「Vintage 花花世界」，是將花朵變成一個個芳香滿溢的卡片藝品；資管系學會「Forever Flower不凋零的愛」則是展現乾燥花的極致美，如同老夫老妻之間的愛永不凋零；化材系「芳香精油」則是用100%純精油讓人達到放鬆和心靈淨空的效果；「福音社」的食蟲植物及多肉植物則是由該社農友精心栽培出來的小幼苗；多媒體遊戲系「Apple Partner」則是提供APPLE手機服務及電腦的硬體升級裝修服務；攝影社「攝記龍華-明信片」，則紀錄龍華各個角落的美麗。
校方表示，學校以發掘新生代創意人才，推動創意發想為目標，致力打造青年創客。「藝起．創意市集」提供龍華學子揮灑創意空間，期望能夠更激盪出學子們的創意與活力，並將創新、創意研發成果轉化為專利智財，進而技轉商品或自行創業。
(中時)
關鍵字：龍華科大創意市集
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