雲中岳酷當《飆風老爹》 寵孫第一名

緯來電影台自製電影《飆風老爹》開鏡。（緯來提供）

雲中岳（左）與易正聲合作《飆風老爹》。（緯來提供）

雲中岳（左）在《飆風老爹》要照顧盧妍蓁(無臉男)等3個孫子。（緯來提供）

緯來電影台自製電影《飆風老爹》今天（6月1日）舉行開鏡儀式。該片由快手導演蔣凱宸執導，雲中岳、易正聲、柯朋宇、金凱德、盧妍蓁(無臉男)、郭彥甫、陸明君、何念兹、鄭文龍、錢柏渝、喜瀨健、彭毓、禹哥等人演出。

劇情描述技術高超的潛水教練「徐大偉」雲中岳與家人關係疏離，18年來獨自在墾丁生活，某天家門前卻突然出現3個小孩，自稱是他的外孫，仔細一問，才知是自家女兒有要事在身，無法照顧孩子，只好委託老爸帶；在女兒成長過程中甚少陪伴的徐大偉，因而被迫開始學習珍惜得來不易的「家人」！

現年68歲的「不老阿公」雲中岳，外型保養得宜：「開同學會時，有一半的頭髮都禿了、另一半更慘連牙齒都沒了；我的頭髮跟牙齒都還健在，但有白髮卻不能拔，我怕禿！」他笑說，平常最愛跟秦漢一起打籃球健身，他自信的說：「就算跟年輕人鬥牛也沒在怕！」

雲中岳在《飆風老爹》飾演的「徐大偉」是位騎重機的酷帥阿公，現實生活中的他，卻是位「孝女」，不僅疼愛僅有的寶貝女兒，就連外孫女也寵上天，把國小三年級的孫女當老太爺侍奉，沒想到孫女卻不喜歡因為有明星爺爺而受關注，酷酷說：「阿公可以不要來接我下課嗎？」

曾在盧貝松電影露臉飾演反派的易正聲，在網路上因獨特的發言與外型有著高人氣，在《飆風老爹》中演出里長伯，他透露，扮演的角色雖然未婚，卻也升格當阿公：「心境上揣摩還要再調適一下」；以往拍廣告、電影僅需做一號表情的易正聲，對於首次有台詞並且有情緒對戲的表演，緊張地說：「為了這部戲我的體重兩天內掉3公斤，還3天沒『嗯嗯』了！」

(旺報)