塵封28年 六四天安門照片曝光
1989年的六四天安門事件，距今已過28年。曾參與當時活動的大連學生David，決定將當時的照片公布，他認為，「這些事情應該讓世人知道」。其中還有一張照片，拍攝到台灣學生聲援的畫面。
1989年6月3日至6月4日，中國政府派解放軍至北京天安門廣場，對抗議群眾、學生集會進行「清場」任務，是為六四天安門事件。
據《紐約時報》中文網報導，時隔28年，大連海事學院航海系四年級的學生David Chen回憶當年。他作為組織者，與其餘十幾名學生一同前往北京，想親自參與這場民主運動。他們一出火車站時，正好趕上百萬人大遊行，各界群眾站出來對絕食學生表達支持。
David帶著台灣舅舅送的禮物──Yashica 135相機，與其他學生一起駐紮在廣場。看到那兒人多就往哪拍，要讓大連的人看看北京的情景。David認為，學生們的訴求代表了民意，是中國希望所在。
10天後，David帶著拍攝的4捲膠捲返回大連，連夜沖洗，黏在紙板上，站在最繁華的商場門口為這場學生運動宣傳、募捐。然而，幾天後，6月3、4日爆發天安門血腥鎮壓事件，讓David極度失望。他也因曾參與「六四」，不得去大船上工作，只能留在港口。
David雖然沒能再把這些照片拿出來，卻也沒有丟掉。父親即便被打成右派、下放農村，度過12年的艱苦歲月，仍告誡他要好好收藏這些底片。
2011年，David準備前往美國，他將底片製成電子檔，放入隨身硬碟，並多處備份；隔年，David移居美國。直到28年過去，David將當初拍攝的照片公諸於世，「這些事情應該讓世人知道」。
(中時電子報)
文章來源：紐約時報中文版
文章來源：紐約時報
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