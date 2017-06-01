青年打工族薪苦 月薪僅11k

青年打工族「薪苦」，月薪僅11k！勞動部分析去年全台15~24歲青少年就業狀況，全台有19.4 萬人從事非典型工作者，其中利用課餘或假期工作者為11.7萬人，平均每月收入為1萬1506元。此外，青年轉職比率高於整體就業者，其中有高達8成5的人是自願離職。

勞動部每年運用行政院主計總處「人力資源調查」及「人力運用調查」資料，綜合分析15~24歲青少年勞動參與、就業、轉職及失業狀況。去年青少年就業人數為81.4萬人，較104年增加1.8萬人，以製造業17.4萬人最多，占21.39%，批發及零售業15.7萬人次之，住宿及餐飲業14.7萬人第三。

調查中指出，去年青少年從事部分工時、臨時性或人力派遣等非典型工作約有19.4萬人，平均月收入為2萬5241元，較前年增加1113元；利用課餘或假期打工的青少年約有11.7萬，平均月收入為1萬1506元，較前年增加882元；其餘「全職」的青少年約有7.7萬人，平均月收入2萬7753元，也較前年增加921元。

此外，青少年就業者前年間轉職情形之比率為12.17%，高於全體就業者之5.81%，其中有85.44%為自願離職，以「待遇不好」占 21.24%最高，其次為「想更換工作地點」占 19.78%，「工作環境不良」占15.29%等。

位於南投就讀大學三年級的張小姐認為，年輕人找工讀工作其實並不難，像是餐飲業不時都有缺額，只是壓榨問題嚴重，曾經有朋友在民宿工讀，包吃包住，但月薪僅1500元，因此如果打工族月薪有1.5萬元，感覺上是還不錯的。

(中時)