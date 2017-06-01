坤泰閱讀嘉年華 好書交換交大開跑
書中自有黃金屋，2017坤泰閱讀嘉年華，下月22日下午1時將在國立交通大學中正堂登場，活動精彩可期，除有好書交換、閱讀能力UP UP及戶外小劇場等一系列閱讀推廣活動，更邀請銀河谷音劇團閱讀劇場演出，市長林智堅號召爸媽帶孩子參加，享受閱讀樂趣。
坤泰文教基金會致力推廣藝文活動多年，以劇場、遊戲、親子互動等嘉年華創造閱讀遊園地，讓孩子透過輕鬆閱讀氛圍，與書本愉快做朋友，副董事長朱河村指出，閱讀嘉年華是每年最大盛事，從小由父母陪同共讀，不僅促進親子關係外，也奠定孩子的人格特質，盼藉活動培養寬廣視野與同理心。
「閱讀文化是教育建設的根基！」林智堅說，他即使繁忙，平日仍習慣透過閱讀靜心思考，並撥空陪伴孩子讀故事書，藉由「共讀」拉近親子關係，強調新竹市具深厚文化底蘊，累積各界推廣的藝文饗宴，讓新竹市的孩子特別幸福，徜徉在豐富的閱讀文化中。
文化局指出，2017坤泰閱讀嘉年華，7月22日下午1時至5時在交通大學中正堂舉辦閱讀劇場、闖關遊戲、戶外小劇場等，好書交換活動即日起開跑，歡迎民眾攜二手書籍至指定地點（新竹大遠百、遠東巨城購物中心、晶品城購物廣場等）收書集點，憑「好書交換卡」換閱書籍、領取閱讀小禮乙份。
(中時)
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