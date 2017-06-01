台日觀光目標：2020年互訪700萬人次

第10屆台日觀光論壇今年在日本四國舉行。（圖／觀光局提供）

第10屆台日觀光高峰論壇。（圖／觀光局提供）

台日觀光高峰論壇。（圖／觀光局提供）

鐵道觀光照片展。（圖／觀光局提供）

為擴大行銷日本來台旅客與推動台日交流暨活絡地方產業，以及結合鐵道運輸旅遊，交通部觀光局局長周永暉率團出席由日本香川、愛媛兩縣共同主辦「2017台日觀光高峰論壇in四國」會議，五天會議併同辦理「鐵道觀光論壇」，也是首度由2個縣市共同主辦。

6月1日於香川會議場以「邁向2020年達成臺日雙向交流願景」為主題進行討論，駐日代表處謝長廷蒞臨大會致詞，本次會議由臺日觀光推進協議會會長葉菊蘭及日臺觀光推進協議會山口會長範雄共同主持。6月2日將在愛媛會議場就「擴大臺日雙方鐵道交流～越洋的友誼路線～」進行交流。雙方運用臺日觀光高峰論壇平臺，擴展交流的層面及領域，同時提昇觀光交流的內涵與質量。

2016年日本市場來臺旅客達189萬5,702人次，成長16.5%，國人赴日429萬5,240人次，成長13.1%，台日交流人數6,190,942人次，達成第9屆會議結論交流目標數（600萬人次）。這次更針對如何擴大雙向交流進行意見交換，台日雙方因為業界的強烈企圖心，2020年台日雙方必定達成互訪700萬人次的目標，但雙方也將持續努力邁向互訪800萬，乃至於900萬人次的目標。

論壇也提出具體方案，將以促進鐵路、溫泉相關業者及地方政府的交流；並運用郵輪及美食傳達旅遊魅力；以運動賽事活動等加強年輕族群交流，藉由「擴大地方城市觀光的行銷與交流」平衡雙方交流差距。

本次會議日方展現交流誠意，一方面會促進來台旅客前往中南部，另一方面也鼓勵日本二線城市民眾來台，並以這次主辦香川縣高松-桃園航線為例，在積極與台灣城市交流下，2016年桃園與香川締結友好交流城市。相信藉由地方城市的頻繁互動，促成雙方學校互訪、藝文、體育競賽、人才交流，深化並擴大交流層面，創造雙贏。

首次參加高峰論壇的澎湖縣剛以「臺灣澎湖群島」特輯，獲得今年2座美國艾美獎（「最佳導演」及「最佳旅遊節目主持人」）的光環，以及3年前在法國從41個海灣會員城市中脫穎而出，爭取到「2018世界最美麗海灣年會」在澎湖縣舉辦的優勢出擊，透過年會等國際活動舉辦帶動旅遊風潮，也為交通部觀光局打造台灣10島海上珍珠擊出第一棒。

本次會議特別強調運用美食元素加強臺日雙向交流，強化年輕族群的交流也是非常重要的；美食也是旅遊的重要理由之一，台灣美食因為歷史的堆疊及族群多元，歷經荷蘭明鄭、日治以及近代的匯萃，成就台灣多元精彩的美食文化，從庶民料理到米其林星級美食，沒有親自到台灣是無法深刻體會的。

觀光局長周永暉推介台灣觀光，特別將「浪漫台三線、幸福台九線、北回歸線（夏至235）」所形成的雙十旅遊路線推薦給日本旅客，還有明年「台灣燈會在嘉義」以及嘉義的鐵道之旅，可透過開發新行程吸引重遊客，並平衡南北觀光資源。同時強調傳統旅遊型態已演進到智慧行旅，勉勵個致力推動友善及體驗觀光創造感動幸福。

臺日間有許多共同的交流元素，此次特別選用馳名國際的已故日籍設計大師福田繁雄的「黑鮪魚紀念雕塑」作為紀念品，原型是福田大師在2003年到東港感受當地漁鄉風情有感而作，作品自正面看是「鮪」字，側面則形成鮪魚群造形，饒富藝術趣味，也祈願臺日之間如鮪魚迴游大規模互動，早日實現雙向平衡交流。日方致贈台方的是紅色富士山七寶燒壁畫。

雙方約定明年在素有藝術之都的台中見！台中市林佳龍市長也親臨香川，台中市以Event City概念，已經準備好以「花卉博覽會」及特色建築、美景、溫泉、自行車、特色美食等，迎接來自日本的貴賓。

(中時)