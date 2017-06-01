《時來運轉》運彩報報之 法國網球公開賽 蠻牛奪冠呼聲高

西班牙「蠻牛」納達爾。(美聯社資料照)

年度網球四大公開賽中的第二項賽事-法國網球公開賽正在巴黎火熱激戰，法網最大的特色就是以紅土為比賽場地，相較於溫布頓的草地與美網的硬地，紅土球場具有減緩球速並產生較高彈跳的特性，球員的回擊與反應時間相對較長。有鑑於此，對許多速度型以及爆發力強的選手來說，並不好發揮其優勢，紅土場地更注重的是球員的體能與意志力，耐心對峙、失誤率低的穩定表現才是致勝關鍵。

關於投注策略，統計本屆法網男子單打第一輪64場賽事，五盤三勝的賽制以3:0早早結束戰局的場次佔了一半的比例，遠遠高出3:1以及3:2許多！女子單打三盤兩勝的方面，直落二完封比賽的場次其占比更是超過七成，玩家若是搭配網球不易翻盤的特性，瞄準世界排名較高的選手以3:0及2:0擊敗對手，正確比分玩法將十分容易抱回可觀獎金！

至於冠軍投注，西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)目前賠率1.65最被運彩看好，有「紅土之王」美稱的他在法網曾經九次封王，值得注意的是納達爾目前狀態極佳頗有回春的跡象，今年先後在蒙地卡羅大師賽、巴塞隆納公開賽以及馬德里大師賽這三項泥地場地賽事均拿下冠軍，再加上宿敵費德勒宣布不參加本屆法網，讓納達爾奪冠呼聲更為高漲，如此看來1.65倍的賠率實在不算低。

(中時電子報)