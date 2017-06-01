桌球》日本新美少女平野美宇 教練是中國人
現年17歲的日本桌壇新美少女平野美宇，4月在無錫亞錦賽連續擊敗丁寧等3位中國大陸好手，勇奪女單冠軍，目前世界排名第8。不過，有「小愛二世」之稱的平野美宇的教練是來自對岸的王銳，現已入籍日本改名中澤銳，引起了中國大陸的高度重視。
平野美宇的第一任教練是來自河北省隊的劉潔。劉潔在20歲退役後，到日本上大學，隨後在日本企業俱樂部打球並擔任助教；兩人從2013年開始合作，接受劉潔調教1年後，平野美宇便在2014年與伊藤美誠合作奪得國際桌球聯盟巡迴賽女雙冠軍。
2015年底，平野美宇更換新教練王銳。王銳是原河北桌球隊隊員，24歲退役，2002年到日本定居，2008年加入日本籍；在2016年的女桌世界盃上，平野美宇奪得女單冠軍，成為史上最年輕的世界盃女單冠軍。
其實王銳在訓練平野美宇之前就已指導過石川佳純與平野早矢香兩位好手，王銳表示，一開始非常驚訝日本選手的訓練時間很長，選手常因專注力渙散而訓練效果不佳，反觀中國隊的訓練重質不重量，強而有力的短時間訓練可讓選手獲得絕佳成效，因此，現在訓練平野美宇的方法有逐漸向中國風格靠近。
王銳強調，現在中國隊已開始鑽研平野美宇的打球方式，今後的訓練將著重實戰經驗累積，明年起將參加國內的職業賽以及業餘的混合聯賽，透過不同的對戰組合提升實力。
(中時電子報)
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