地下「部長」改槍又販毒,法網難容

台中市秋平分局在綽號「部長」的王嫌住處以及車輛處起出大批改造手槍。(馮惠宜翻攝)

台中市警方召開記者會，展示在王嫌住處及車中起出的大批改造槍支以及改造工具。（馮惠宜攝）

毒品界也有「部長」？台中市和平分局會同太平分局、第二分局及霧峰分局經半年跟監鎖定綽號「部長」、40歲王姓男子，平日出沒夜店透過下游販毒，並且透過自學改造手槍，1日凌晨在台中北區王嫌住處將他緝捕到案，並在王男住家和車輛搜出大批毒品及改造手機、子彈。

台中市和平分局偵查隊副隊長李義洋指出，警方在今年年初查緝販毒集團時查獲綽號「公益哥」的黃姓男子，經擴大清查後，即鎖定綽號「部長」的王姓男子疑似毒品盤商，其交易毒品時會故意露出腋下半遮掩的衝鋒槍、手槍等威嚇購毒者。

和平分局經半年佈線跟監發現王男相當狡猾，平日以車待步，不但擁有多輛車，還會在同部車變換車牌，今（1日）凌晨警方獲知犯嫌將帶毒品兜售，經報檢察官裁示後，擴大搜索犯嫌居處及車輛。

當場查獲查獲土耳其MOD925模型槍1枝、奧地利克拉克P26改造手槍1枝、巴西金牛座JP915改造手槍1枝、美製北極熊FNX9改造手槍1枝、改造霰彈槍1枝、各式子彈197發及第一級毒品海洛因41.1公克、二級毒品安非他命46.6公克、大麻4.26公克、毒品咖啡包50.86公克等贓證物。

並於其西區租屋處查獲電鑽、電焊槍、砂輪機、底火、火藥、改造槍管、改造半成品手槍等改造槍械工具一批等物。

警方也在訊後將將全案依毒品危害防制、槍砲彈藥刀械管制條例移臺灣臺中地方法院檢察署偵辦在案。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)