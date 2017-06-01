遇整修、限水 竹崎親水公園兒童戲水區暫停開放

竹崎親水公園兒童戲水區暫停開放。(高錦如攝)

竹崎親水公園兒童戲水區暫停開放。(高錦如攝)

距離暑假只剩1個月，到泳池戲水常是民眾的消暑首選，嘉義縣竹崎鄉竹崎親水公園一處兒童戲水區，因免門票，每年5月一開放，假日經常擠滿人潮，但今年因設施整修及嘉義水情不佳，尚未開放，不少民眾打到公所詢問，竹崎鄉公所表示，目前設施整修尚未完工，開放情形仍依水利署發布訊息而定。

竹崎鄉公所指出，今年5月發包工程，整修老舊設施，預估20日才會全面完工，但由於嘉義水情不佳，仍處於限水階段，即使工程完工待勘驗完成後，開不開放得視水利署發布的訊息來決定。

(中時)