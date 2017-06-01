獅撤換外籍教練原因 蘇泰安：技術層面較少

獅隊今撤換外籍打擊教練，領隊蘇泰安(中)說出原因。(中時資料照）

統一獅今決定更換打擊教練，將今年原本找來的外籍打擊教練史普曼撤換，改由原本的二軍打擊教練劉育辰擔任，領隊蘇泰安指出，雖然史普曼是有經驗的教練，但在技術層面比較少，實務效果不大，所以決定撤換。

獅隊打擊率本季至今四隊之末，蘇泰安說，有許多球員反應，史普曼的教法，在實務層面幫助沒有這麼大，對於球員的接受度比較沒有順暢，實際發揮有限，所以球團決定更換，本季也不會再找外籍教練。

至於劉育辰從二軍打擊教練升任一軍打擊教練，蘇泰安表示，劉育辰與球員的溝通方面非常好，所以也期望他來一軍擔任打擊教練，給予球員實質上的幫助。

(中時電子報)