《時來運轉》運彩報報之 亞投落難年 跟盤買大分

田中將大今年起伏很大，不時會被打爆。(美聯社資料照)

我國好手陳偉殷(馬林魚)本季稍早傳出手肘不適進入傷兵名單，並且無限期停賽；其實今年可謂大聯盟亞洲投手的落難球季：田中將大(洋基)、岩隈久志(水手)、前田健太(道奇)、柳賢振(道奇)截至目前為止成績普普，只有傷癒歸隊的達比修有(遊騎兵)表現還算正常，投注棒球的玩家可以研究一些個人相關數據，當有助提升命中率。

看看這些亞裔投手的自責分率：擔任球隊固定先發輪值的田中將大與前田健太，兩人均處於爆表狀態，分別為6.56及5.08，也是先發的岩隈久志是4.35，成為傷兵的陳偉殷為4.33，有可能轉任中繼的柳賢振則是4.28。本季他們還有一個共通現象是投球局數經常無法超過五局，著實讓球團傷透腦筋。只有達比修有維持在生涯顛峰新低的2.83，在五月前還有過4次撐滿7局以上的好投內容，喜歡「大小」的玩家今年只要跟著亞洲投手押「大」，應該都有不錯獲利。

沒有意外的話，短期內這些亞洲投手仍會擔任輪值中的要角，因為球隊要從小聯盟拉上新人，或是任意調動原本投手群的其他定位角色，都會對陣型造成風險。然而亞洲投手習慣的休息天數較多，轉換到大聯盟「投一休四」排程下，確也是各隊在他們登板時無法避免的失分不穩定因子，只能祈求攻擊上有更好發揮來支援火力，例如洋基與遊騎兵就是用這樣的想法來撐盤，這也將間接造成比數持續走「大」。

時序進入六月，一般因為氣溫升高致使投手體能消耗快，以及打者對戰熟悉度增加手感變燙，也都會加乘「大分」出現機率！有此一說，唯一變數則是，亞洲投手進入球季節奏較慢，所以當中或許有些人能及時回穩。建議初期亞投出賽還是追盤「大分」為主，等到有長局數低失分的「優質先發」(Quality Start：一般為6局責失3分以下)連續出現，才考慮轉買「小分」。

(中時電子報)