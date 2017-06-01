想成功受孕 夫妻每月平均得做13次？
據英國太陽報（The Sun）報導，許多夫妻於婚後總困擾於懷孕，嘗試許久總是無法順利懷上，然而根據英國著名父母親知識網站ChannelMum.com最新調查數據顯示，每對夫妻每月至少得「努力」13次、平均得達到78次「革命」才能成功。從開始計畫到真正受孕，往往需要至少6個月的過程，這個調查讓不少人感到驚訝。其中僅有1/3的夫妻能在婚後第一個月成功受孕，甚至有1/5的家庭，甚至需要等待1至3年的時間，才能迎接第一個孩子的到來。
每個月13次算不算太多？這份調查顯示，至少有1成的夫妻，每月性愛次數達到15至20次，而有1/3的女性和過半數的男性表示，願意也希望增加性生活次數，但必須是在愛的基礎之上，而非抱持著「生孩子」的心態，才能讓雙方更加放鬆和享受性愛的過程，畢竟有4成多的夫妻承認，在各種方面的壓力下，讓他們往往更難成功受孕。
而最受歡迎和認可的受孕「姿勢」前三名，分別是傳教士體位（75%）、背後式（36%）和老鷹式。但網站創始人弗里格（Siobhan Freegard）也呼籲想當父母的夫妻們，數據只是顯示一個平均值和趨勢，受孕不是工作、更非比賽，不要因此而給自身或伴侶太多的壓力，以平常心的狀態，來迎接你們孩子的到來。
(中時電子報)
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