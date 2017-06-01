超萌小小兵 桃機快閃開賣

「神偷奶爸3」快閃店在桃機一航廈開幕，各式小小兵系列商品深受粉絲歡迎。（范揚光攝）

許多小粉絲迫不及待地搶先拍照打卡。（范揚光攝）

電影「神偷奶爸3」即將在暑期上映，免稅龍頭昇恆昌即日起在桃園機場販售小小兵系列周邊商品，超萌的黃色熱潮吸引大小朋友的目光，紛紛停下腳步選購。

由於神偷奶爸大為賣座，連帶片中的小小兵意外翻紅，在2015年推出小小兵同名電影後，成為超高人氣的卡通人物，無厘頭的聲音表情及呆萌魅力立刻征服大小粉絲的心，昇恆昌與片商合作，在第一航廈出境長廊設立周邊商品快閃店，提供「神偷奶爸3」系列公仔、手機殼、馬克杯及限量小小兵機器人等人氣商品。

除了周邊商品，昇恆昌首度引進小小兵大頭貼快拍機，只要消費滿499元就可免費拍照，讓旅客留下歡樂的回憶。

(中時)