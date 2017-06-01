林全指示全線檢討蘇花改 吳澤成：國五接蘇花改才是關鍵

對於行政院長林全今天指示交通部，對於台9線蘇花公路未納入蘇花改的路段，應該在今年底提出完整有效的短、中、長期改善方案，宜蘭代理縣長吳澤成表示，能夠納入其他路段加以改善讓全線貫通，這當然是好事，但真正的關鍵仍在於國五跟蘇花改要能相連接，否則東部交通動線，一樣會產生嚴重的交通瓶頸。

此次蘇花公路坍方，導致道路中斷交通大亂，也再度引發國人對東部交通問題的重視，行政院長林全今天表示，對於沒有納入蘇花改計畫的路段，交通部除應持續進行邊坡落石防護、彎道改善等工程，並加速調查分析，在今年底提出完整有效的短、中、長期改善方案。

宜蘭縣代理縣長吳澤成說，這兩天許多人在談要不要做蘇花改二期工程，讓問題有點失焦，因為這次發生坍方落石而交通中斷的路段，改善工程已經在做了，尤其在最危險的蘇澳到東澳路段，隧道工程也快要完成，這部分應該沒有疑問，因此如果拿這一次的坍方事件來談要不要做蘇花改二期工程，好像有點失焦，兩者的目的不大一樣。

吳澤成說，能夠將其他納入改善當然是好事，如果蘇花公路能全線都加以連貫，避免產生交通瓶頸這是好事，他個人當然贊成全線改善，但最關鍵的問題，還是在蘇澳交流道要與蘇花改連接，因為這個交通瓶頸沒有處理，車輛還是一樣走不了。

(中時)