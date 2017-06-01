T.O.P涉毒 爆「去年10月在家與女友人呼麻3次」
韓國夯團BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）今年2月高唱從軍樂，之後被分配到江南警察局當義警，展開為期近2年的兵期，豈料今(1日)爆出T.O.P涉嫌呼麻遭警方調查，韓媒更爆，T.O.P是去年10月在自己位於首爾龍山區家中和女性友人有3次呼麻嫌疑，警方今年4月對T.O.P採集毛髮檢測，結果出爐呈陽性。
韓媒《STARNEWS》稍早獨家報導，T.O.P去年10月在自家豪宅中與女性朋友吸食電子液體大麻3次，毛髮經檢測後呈現陽性反應，全案目前調查中，而服役中的T.O.P正申請外出中，3日將會回到警局，而對於局內服役人員涉嫌呼麻，警局發言人表示：「因為崔勝鉉正在服役，所以既使結果有罪，他也無法立刻接受懲罰。」
根據韓國相關法律，若警方調查結果有罪，會開放申請再審，若再審結果仍有罪，T.O.P可能將接受1年6個月以上有期徒刑，若改以義警內部處罰條例，也不會低於上述罰刑。
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(中時電子報)
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